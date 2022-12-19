Синоптики обещают гололедицу и 22-градусный мороз в Татарстане

Во вторник, 20 декабря, в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Прогнозируются туман, небольшой снег и значительное понижение температур. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Погодные условия начнут ухудшаться уже этим вечером — на Казань и республику в целом опустится туман.

Ночью столбики термометров упадут до 13–18 градусов ниже нуля, местами до −22. Днем температуры составят от −4 до −9 градусов.

Также синоптики обещают умеренный северо-западный ветер и гололедицу на дорогах. Погода будет облачной с прояснениями.