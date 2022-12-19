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Ру Тат
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Общество
19 декабря 2022  16:38

Синоптики обещают гололедицу и 22-градусный мороз в Татарстане

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Во вторник, 20 декабря, в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Прогнозируются туман, небольшой снег и значительное понижение температур. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Погодные условия начнут ухудшаться уже этим вечером — на Казань и республику в целом опустится туман.
Ночью столбики термометров упадут до 13–18 градусов ниже нуля, местами до −22. Днем температуры составят от −4 до −9 градусов.

Также синоптики обещают умеренный северо-западный ветер и гололедицу на дорогах. Погода будет облачной с прояснениями.

#прогноз погоды #мороз #туман
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