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Общество
7 февраля 2022  18:02

В Татарстане ожидаются туман и 20-градусный мороз

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Во вторник в Татарстане ожидается облачная погода, ночью и утром прогнозируется туман. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Днем осадки маловероятны, но ночью местами пройдет небольшой снег. Прогнозируются умеренный юго-восточный ветер, гололедица. 

В ночные часы по республике ожидается от −10 до −15 градусов мороза, местами столбики термометров опустятся до −20. Днем температура воздуха будет находиться в пределах от −4 до −9 градусов.

#прогноз погоды #туман
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