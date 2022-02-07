В Татарстане ожидаются туман и 20-градусный мороз

Во вторник в Татарстане ожидается облачная погода, ночью и утром прогнозируется туман. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Днем осадки маловероятны, но ночью местами пройдет небольшой снег. Прогнозируются умеренный юго-восточный ветер, гололедица.

В ночные часы по республике ожидается от −10 до −15 градусов мороза, местами столбики термометров опустятся до −20. Днем температура воздуха будет находиться в пределах от −4 до −9 градусов.