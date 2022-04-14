Снег и дожди сохранятся в Татарстане до вторника

На выходных в Татарстане, как и в пятницу, прогнозируются дожди, сообщает Гидрометцентр РТ. Изменения погоды стоит ожидать лишь во вторник.

Так, ранее «Татар-информ» сообщал, что завтра на территории республики прогнозируются сильный ветер, туман и обильные осадки.

Ночью в субботу также прогнозируются небольшой дождь и мокрый снег, однако днем их вероятность уменьшится. В ночные часы столбики термометров покажут от −3 до 2 градусов, а днем — от +4 до +9.

Следующий день, 17 апреля, вновь принесет в Татарстан дожди и мокрый снег. Температура воздуха вновь составит от −2 до +3 ночью и от +4 до +9 днем, однако на юге республики может потеплеть до +13 градусов.

Синоптики отметили, что на следующей неделе сохранится неустойчивая погода. Так, в понедельник ожидаются смешанные осадки, но во вторник, 19 апреля, из-за повышенного атмосферного давления они прекратятся. В ночные часы прогнозируется 0–5 градусов, днем — от 6 до 11 градусов 18 апреля и от 8 до 13 — 19-го числа.