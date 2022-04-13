В Татарстане ожидаются дожди, туман и до 19 градусов тепла

Завтра, 14 апреля, в Татарстане ожидается относительно теплая, но при этом достаточно влажная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Местами, особенно на юге, но включая и Казань, будут идти дожди (ночью и в столице региона — преимущественно небольшие).

Прогнозируется умеренный северо-восточный и восточный ветер. Кое-где в ночные и утренние часы опустится туман, отмечают синоптики.

Температура воздуха по Татарстану в темное время суток составит от 0 до +5 градусов (в Казани — от 1 до 3 градусов тепла). Днем воздух прогреется до +8, +13 градусов, на юго-востоке РТ — до +14, +19 (в столице республики — до 9–11 градусов).

Согласно предварительным данным метеорологов, в дальнейшем в регионе вероятно понижение температурного фона. Вероятны дожди, в отдельных районах с мокрым снегом, местами сильные.