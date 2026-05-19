«Снайперы в мире артиллерии»: журналисту «Татар-информа» показали, как работают бойцы Африканского корпуса

Журналист «Татар-информа» в Африке взял интервью у операторов БПЛА – военнослужащих Африканского корпуса. Они рассказали, кого принимают в операторы БПЛА, как их обучают, каких принципов придерживаются те, кто управляет дронами, и в целом бойцы корпуса.





«Мы вносим свой вклад в историю, помогаем народам Африки»

В Африканском корпусе Министерства обороны РФ служат люди совершенно разных военных специальностей. Особой кастой считают операторов БПЛА – их называют здесь снайперами в мире артиллерии. Операторы БПЛА из Африканского корпуса рассказали корреспонденту «Татар-информа» об особенностях службы на самом жарком континенте.

«Еще когда я проходил учебу в училище, знал, что наша страна помогает братским народам на континенте. Все так сложилось, что я оказался здесь. Я знал, куда еду, понимал, какие будут задачи и чем буду заниматься. Здесь работают разные, необычные люди. Бывшие работники заводов, автомеханики – те, кто связан с техническими специальностями. Есть даже бывший тренер», – рассказал военнослужащий Африканского корпуса Падре.

По словам Падре, большинство его сослуживцев выбрали военную службу вместо своих гражданских специальностей – и не пожалели. Военнослужащие рассказывают, что местные с огромной благодарностью относятся к русским.

«У нас здесь особая миссия. Мы вносим свой вклад в историю, помогаем народам Африки. Я говорю ребятам: ‘’Однажды вы расскажете детям, что присутствовали здесь при этих обстоятельствах’’. Каждый, кто сюда едет, должен понимать, зачем он сюда едет, зачем мы здесь», – рассказал Падре.

Местные своей благодарностью помогли бойцам Африканского корпуса осознать всю важность их миссии. Каждый военнослужащий корпуса – часть чего-то большего, многие даже в помощи африканским народам находят смысл своей жизни.

«Первая командировка в душу сильно запала. Очень хотелось помочь местному народу, который в этом нуждается. Я вижу в этом цель своей жизни», – рассказал боец с позывным Колос.

«От точности работы оператора БПЛА порой зависит успех всей операции»

В операторы БПЛА берут людей преимущественно с техническим образованием или разбирающихся в технике, однако эти условия необязательные. В конце обучения операторы БПЛА сдают довольно сложный экзамен.

«Все начинается с подготовки. Обеспечивают хорошо, дают дорогостоящее оборудование – нам доверяют, и есть огромное желание это доверие оправдать. Подразделение постепенно пополняется новыми нужными людьми. Есть те, кто приходит без срочной службы из учебных заведений», – рассказал Колос.

Не стоит, однако, думать, что оператор БПЛА – это только про полеты. Помимо полетов, бойцы изучают сами дроны, разбирают их, учатся их ремонтировать. По словам инструкторов, техническое образование желательно, но необязательно.

«Полеты в нашем деле – это самое последнее. Очень много надо учиться, много информации усвоить. По опыту, человек в течение месяца приобретает все необходимые навыки для работы оператором БПЛА. Оператор БПЛА может точечно доставить боеприпас к цели, это снайпер в мире артиллерии», – рассказал боец с позывным Юрист.

Другими немаловажными качествами бойца – оператора БПЛА называют стойкость, подготовленность, здравомыслие. Оператор БПЛА выполняет ювелирную работу, от точности которой зачастую зависит успех всей операции. Важно также понимать, что дроны не всегда выполняют роль камикадзе. Дроны также используют для разведки и других важных задач.

«Нам нельзя верить в суеверия. У нас специфичная работа с техникой, которая в любое время может отказать, поэтому нам нельзя полагаться на приметы, наша работа должна быть слаженной, сухо и аналитически отработанной», – рассказал военнослужащий Африканского корпуса с позывным Бали.

«Правила техники безопасности всегда написаны кровью»

Журналисту «Татар-информа» удалось своими глазами увидеть работу операторов БПЛА Африканского корпуса. Они рассказали о нюансах работы и о разных видах беспилотников.

«Для управления мы пользуемся самыми обычными игровыми джойстиками, которые используют для компьютерных игр. Посредством этого джойстика мы управляем камерой и дроном», – рассказал боец с позывным Таск.

Со стороны оператор БПЛА в момент управления дроном выглядит очень сосредоточенным – сложно представить, что глаз человека может быть приспособлен к такой невероятной скорости дрона.

«Сердце ускоряется, начинает биться быстрее. Я начинаю концентрироваться и весь контроль отдаю в руки – в руки и глаза. Глазами я слежу за камерой и всеми показателями», – рассказал Колос.

Управляет дроном пилот, он же производит посадку, однако при посадке пилот полностью подчиняется технику. Последний постоянно находится на связи с оператором и дает рекомендации к посадке БПЛА. Сам техник при этом находится в месте посадочного поля.

«По своим техническим характеристикам и особенностям самолет очень надежный дрон. Маленький дрон самолетного типа можно легко отремонтировать на месте и снова запустить. Он простой, как автомат Калашникова», – рассказал боец с позывным Нахот.

Рассказали и о том, что операторы БПЛА крайне серьезно относятся к технике безопасности.

«Любые правила техники безопасности всегда написаны кровью», – рассказал Колос.

