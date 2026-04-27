«Я словно оказался на Марсе»: журналист «Татар-информа» побывал в Африке и увидел, как там служат бойцы из РТ

Представитель Республики Татарстан своими глазами увидел, в каких условиях работают и живут бойцы Африканского корпуса. Этот опыт поможет ему в работе с желающими подписать в Татарстане контракт на службу в корпусе. С ним вместе отправился корреспондент «Татар-информа».





«С собой в Африку берите теплые вещи»

Представитель Республики Татарстан рассказал о своей службе в Африке. Как отмечает сам Фома, он приехал сюда именно для того, чтобы узнать правду о службе в Африканском корпусе. Он подробно рассказал о своих впечатлениях о жизни и службе на жарком континенте корреспонденту «Татар-информа», который специально приехал в Африку, чтобы снять фильм о бойцах корпуса.

«Идея нахождения на этом континенте представителей РТ, участвующих в мероприятиях военнослужащих для Африканского корпуса, – увидеть воочию условия прохождения службы, условия проживания военнослужащих. Это нужно для формирования мнения о жизни и службе военных в Африке, чтобы по возвращении правильно и четко доносить информацию о работе кандидатам», – рассказал представитель РТ с позывным Фома.

В Африку Фома приехал тогда, когда на континенте была поздняя осень. Днем стояла жара, вполне ожидаемая для Африки, ночью все менялось кардинально – температура падала с 20 градусов до нуля сразу, как закатывалось за горизонт солнце.

«Я вдруг понял, как выглядит Марс, – на много километров вокруг простираются серые и красные камни. Первое впечатление, которое я испытал, – ощущение, будто бы я попал на другую планету. Здесь мы застали позднюю осень по местным меркам. Мы ожидали жары, и днем так и было. Однако ночью температура опускалась до пяти-нуля градусов. Поэтому с собой следует брать теплые вещи – термобелье, например. Важно также не пренебрегать теплыми вещами, которые выдает часть перед убытием», – рассказал Фома.

«На много километров вокруг простираются серые и красные камни»

Еще один разрушенный стереотип – засуха, пустынные пейзажи Африки, песок и никакой воды на всем континенте. На деле вода там везде – от моря и до каждой точки, где работают и проживают военнослужащие. Вода там добывается из скважин, после чего проходит через большое количество этапов фильтрации и обработки.

«Раз есть вода, значит, есть и баня, и душ, и стиральные машины. Если есть вода, то зачем тратить время на стирку, когда вместо этого можно бросить вещи в стиральную машину и заняться совершенствованием своих навыков? Можно тренироваться, совершенствовать боевые навыки», – рассказал Фома.

«Вода там добывается из скважин, после чего проходит через большое количество этапов фильтрации и обработки»

Особенно, к слову, на Африканском континенте удивляет наличие настоящей бани. Но русский человек всюду, куда бы ни пришел, приносит с собой частичку своего дома. Здесь на военных базах живут русские люди, а значит, пусть и в чужой стране, но живут эти люди по-русски.

«Очень вкусные первые блюда у нас готовят – борщи, рассольники. Был очень приятно удивлен тем, что вкус напоминает те борщи, которые готовили мама и жена. Тут даже готовят торты на дни рождения. Мы прибыли из региона, где национальным сладким угощением является чак-чак. Мы привезли его с собой и везде, где работали, угощали товарищей чак-чаком. Ребятам приятно, это частичка малой родины», – рассказал Фома.

«Очень вкусные первые блюда у нас готовят – борщи, рассольники»

Есть, однако, и нюансы работы в Африке – например, язык. Нет необходимости учить его полностью, тем не менее базовые фразы необходимо знать.

«Какие-то элементарные вещи обязательно нужно знать, хотя бы исходя из правил вежливости. Причем знать это нужно не для себя, не просто ради своего комфорта – военнослужащий представляет интересы своего государства, а значит, он должен соответствовать фигуре образцового российского солдата. Нужно хотя бы по минимуму изучить чужую культуру и традиции. Есть какие-то слова, которые на русском звучат оскорбительно для носителей чужого языка», – поделился Фома.

«Перед выездом на Африканский континент стоит изучить и особенности его флоры и фауны»

Не лишним будет перед выездом на Африканский континент изучить и особенности его флоры и фауны. Понять, какие звери, гады и насекомые представляют реальную опасность.

«Здесь военнослужащему в обязательном порядке выдаются средства индивидуальной защиты, средства первой помощи, в том числе и незнакомые нам. Препараты против укусов змей, скорпионов. Конечно, в летний период здесь много насекомых, в том числе ядовитых. Приезжая сюда, ждешь увидеть тигров, слонов, однако на этих территориях их нет», – рассказал Фома.

«Здесь военнослужащему в обязательном порядке выдаются средства индивидуальной защиты, средства первой помощи, в том числе и незнакомые нам»

«В Татарстане самая высокая в ПФО выплата при подписании контракта в Африканский корпус»

Еще один стереотип связан с тем, что на такую службу берут только подготовленных бойцов элитных подразделений. Нет, это далеко не так. Подписать контракт на службу в Африканском корпусе может каждый – как боец, имеющий опыт, так и, например, простой водитель, решивший испытать себя. Подписание контракта гарантирует не только хорошие выплаты, особенно если подписывать его в Татарстане, где сумма единовременной выплаты одна из самых высоких в ПФО, но и постоянное развитие себя как профессионала.

«Очень много различных воинских должностей. Если до поступления на службу гражданин имел опыт военной службы, то у него есть возможность прийти и продолжить заниматься своим делом. Если гражданин никак не сталкивался с военной службой, то заключается контракт на первичную военную должность – либо стрелок, либо водитель или другие должности в зависимости от навыков кандидата. На месте человек будет развиваться, конечно, есть возможность карьерного роста», – рассказал Фома.

Подписание контракта гарантирует не только хорошие выплаты, но и постоянное развитие себя как профессионала

Узнать о военной службе по контракту в Африканском корпусе можно в любом ближайшем военном комиссариате Татарстана. Не стоит думать о том, что, как только вы придете в военкомат, вас сразу будут заставлять подписывать контракт. Ничего подобного! С кандидатом проведут беседу, изучат его характеристику и навыки, дадут советы о том, в какой должности ему лучше служить, если он решится, как собраться и прочее.

«Потенциальный кандидат может обратиться в комиссариат или пункт отбора. Вас не заберут сразу на службу по контракту, вы пообщаетесь, сделаете выводы. Могут дать контакт вашего земляка, служащего там. Это будет лучшей обратной связью», – поделился Фома.

Жару в 60 градусов выдержит не каждый человек. На службу примут только физически здоровых кандидатов

Как рассказал Фома, в основном о военной службе по контракту в Африканском корпусе узнают через сарафанное радио или пункты отбора на военную службу по контракту. Бойцы рассказывают о службе своим знакомым, им становится интересно. Однако всех подряд в Африканский корпус не берут – жару в 60 градусов выдержит не каждый человек. На службу примут только физически здоровых кандидатов.