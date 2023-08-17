«Сначала знания были в головах старцев»: в Иннополисе обсудили, когда ИИ станет обыденным

Первый день конференции стартовал сегодня с пленарного заседания

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сколько стоит ChatGPT «построить»?

Первый день конференции стартовал сегодня с пленарного заседания. На нем российские и зарубежные эксперты в области искусственного интеллекта обсудили ключевые вопросы, касающиеся этой технологии. Среди них текущий уровень развития и внедрения, польза или угроза для человечества, а также финансы и этика.

О ситуации в России подробно рассказал директор по направлению «Цифровая трансформация отраслей» АНО «Цифровая экономика» Алексей Сидорюк. Ключевые финансовые показатели таковы:

общий объем рынка ИИ в России – 650 млрд рублей;

финансирование федерального проекта «Искусственный интеллект» в 2021-2024 годах составляет 28,3 млрд рублей;

на финансирование и внедрение ИИ-стартапов было выделено 3,6 млрд рублей;

внедрение ИИ в ключевых отраслях экономики до 2025 года может дать 1-2% роста ВВП страны.

Алексей Сидорюк: «Создание «собственного ChatGPT» в объемах финансирования обойдется в 60 млн долларов плюс много месяцев обсчета этой модели» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы не отстаем от мировой гонки по разработке генеративных нейросетей, поскольку создаются отечественные решения. Лидеры этой области в России — Сбер и Яндекс с их «Гигачатом», «Кандинским», «Шедеврумом» и «Яндекс GPT», а также МТС с собственной платформой генерации кода и другие участники. К слову, создание собственного ChatGPT в объемах финансирования обойдется в 60 млн долларов плюс много месяцев обсчета этой модели. Но у нас в любом случае должно быть несколько крупных инфраструктурных решений», – считает Сидорюк.

По уровню внедрения Россия все же несколько отстает от общемирового. Но, как отметил спикер, один из приоритетов новой национальной стратегии России как раз заключается в активном внедрении ИИ в отрасли экономики в государственном контуре.

«Нейросети не заменят процесс обучения – они помогут людям обучаться намного быстрее и глубже»

С основными трендами в области ИИ участников мероприятия познакомил директор по развитию технологий искусственного интеллекта Яндекса Александр Крайнов. Прежде всего, он акцентировал внимание на генеративных моделях. Этот тренд был порожден компанией Open AI и ее продуктом ChatGPT.

«Он просто все перевернул! Генерация картинок, распознавание или синтез речи – все это сейчас отходит на второй план по сравнению с тем, что происходит в анализе текста, – констатировал эксперт. – В чем революция? В прошлом году большие генеративные сети не поражали нас тем, насколько умно они отвечали и решали задачи. Но была сделана одна значительная «добавка»: модели были доучены на общении с людьми. Это дало сумасшедший результат».

Александр Крайнов: «Мы загрузили в модель точное, конкретное знание и при этом не сняли с нее требования по поиску закономерностей» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По словам Крайнова, вся история машинного обучения – это борьба с запоминанием. В машинном обучении всегда действовала установка: если модель что-то помнит, то ты, как специалист по машинному обучению, сделал ошибку. Модель должна выводить закономерности, а не запоминать. Запоминание было дурным тоном.

«Но мы загрузили в модель точное, конкретное знание и при этом не сняли с нее требования по поиску закономерностей. Возможно, для человечества это следующий большой этап переноса знаний. Сначала мы хранили знания в головах старцев, потом появилась наскальная роспись, затем – книгопечатание, после этого – интернет, а сейчас мы перемещаем знания в нейронные сети», – описал ситуацию эксперт из Яндекса.

Романа Шайхутдинова интересовало, не произойдет ли ослабления новых поколений из-за развития ИИ Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На эту тему возникла небольшая дискуссия, инициированная вице-премьером РТ Романом Шайхутдиновым. Его интересовало, не произойдет ли ослабления новых поколений из-за развития ИИ. На его вопрос ответил кандидат физико-математических наук, директор по маркетингу сервисов Яндекса Андрей Себрант: «На мой взгляд, все новые инструменты усиливают обучающихся. Нейросети не заменят процесс обучения – они помогут людям обучаться намного быстрее и глубже».

«Еще один тренд заключается в том, что ИИ впервые становится рабочим инструментом индивидуального пользования. К чему это приведет? Мы встретимся здесь через год и увидим, что произойдет полная десакрализация. То есть ИИ перестанет рассматриваться как что-то необычное. Будет то же самое, что когда-то произошло с компьютером», — резюмировал свое выступление Александр Крайнов.

Андрей Себрант: «Нейросети помогут людям обучаться намного быстрее и глубже» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ждем наступления эпохи трансгуманизма и технологической сингулярности

Участники встречи также не обошли стороной тему рисков, связанных с распространением технологий в мире.

«На мой взгляд, квинтэссенцией реализации технологии ИИ будет внедрение принципов теории трансгуманизма и технологической сингулярности. Это – возможный результат технологического развития человечества, но в этом есть большая опасность: отсутствие естественного отбора, евгеника и в конечном счете прекращение развития естественных особенностей человека», – поделился своими опасениями Роман Шайхутдинов.

В свою очередь ректор Университета Иннополис Александр Тормасов в качестве финального аккорда встречи поднял вопрос этики в работе с искусственным интеллектом. Он напомнил, что в случае с ИИ четко сформулированы правила поведения для разработчиков: 193 страны оставили свои подписи под Соглашением об Этике искусственного интеллекта, созданным под эгидой ООН.

Александр Тормасов: «Университет Иннополис предлагает свое видение и рекомендации пользователю решений на основе искусственного интеллекта» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В то же время наше поведение, как пользователей ИИ-систем, бесконтрольно. Мы часто заигрываем с решениями на основе ИИ, случайно или осознанно наполняя его негативным содержанием, не задумываясь над последствиями наших действий, — отметил Тормасов. — Университет Иннополис предлагает свое видение и рекомендации пользователю решений на основе искусственного интеллекта, и я готов их перечислить».

Я верю, что разработчики стараются создать максимально безопасные системы ИИ, и чем точнее я следую их рекомендациям, тем защищеннее себя чувствую.

Я сознаю, что ответ ИИ-системы может меня не устроить: я мог ввести некорректный запрос или не понять ответ. Разработчики не несут за это ответственности.

Мое взаимодействие с ИИ-системами — это взаимодействие с людьми, которые их создали / оставили там свои данные.

Работая в ИИ-системах, я не допускаю унижения других людей в отношении их расы, возраста, пола, состояния здоровья, отношения к религии.

Я понимаю, что вопреки усилиям разработчиков иногда информация в ИИ-системе может быть некорректной или устаревшей.

Если системы ИИ в чем-то противоречат моим культурным убеждениям, я не рассматриваю это как намеренное оскорбление.

Как сообщил ректор Университета Иннополис, сегодня планируется подписание этого «кодекса» сразу несколькими компаниями – участницами конференции.