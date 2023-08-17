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Искусственный интеллект открыл конференцию в Иннополисе
В Иннополисе открылась международная конференция AI IN 2023, которая будет проходить с 17 по 18 августа. К участникам во время церемонии открытия обратился первый проректор университета Иннополис Искандер Бариев.
«Искусственный интеллект — это уже не теория, он повсеместно используется в разных отраслях экономики. А Россия — одна из лидеров в использовании этой технологии», — сказал он.
После этого Бариев передал слово искусственному интеллекту, который обратился к гостям с приветствием.
«Для меня большая честь ассистировать вам и улучшать наш коллективный опыт, — сообщил сгенерированный голос. — Совместная работа принесла нам беспрецедентные достижения, меняя то как мы работаем и живем».
Следом участников мероприятия поприветствовал вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов, заявивший, что «Татарстан и Иннополис очень рады принимать таких экспертов по ИИ и гостей».
В рамках мероприятия эксперты из 19 стран мира обсудят опыт внедрения ИИ в промышленности, нефтегазе, разработке лекарств, энергетике и других отраслях.
Среди подтвержденных спикеров — лауреат Нобелевской премии по физике Константин Новосёлов, директор по развитию технологий искусственного интеллекта Яндекса Александр Крайнов и многие другие.
Также пройдёт питчинг стартапов, лекции футурологов и гонка дронов с призовым фондом 1 миллион рублей.
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