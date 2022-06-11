«Сначала была мысль, что главное не опозориться»: Рыжиков – о победе «Рубина» в Барселоне

Бывший голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков, ныне возглавляющий любительский футбольный клуб «Сокол», поделился впечатлениями о победе казанского клуба над «Барселоной» (2:1) в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2009/10. По словам экс-голкипера казанцев, победу над каталонским клубом помогли одержать командный дух и тренерская мысль.

«Сначала у меня действительно была мысль, что главное не опозориться. Семь пропустить — это позор, а пять — было бы терпимо... Хотя у нас была проведена тотальная работа тренерского штаба, они столько перелопатили информации! Сколько теорий, разговоров было! Хотели сыграть с «Барселоной» удачно. Но как Рязанцев забил на второй минуте, у меня мысль проскочила: «Саша, что ты делаешь?! Зачем так рано забил?»

Говорят, что некоторые наши болельщики, опоздавшие на матч, подумали, что табло сломано. А ощущения... Когда ты на поле и весь в игре, то не понимаешь, что мяч у Месси или еще у кого-то. Смотришь только на ноги и подсказываешь партнерам, чтобы прикрывали зоны. Но игра сложилась так, что командный дух, тренерская мысль помогли нам обыграть в Барселоне», – цитирует Рыжикова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Рыжиков выступал в Казани с 2008 по 2018 год. Стоит отметить, что с 359 матчами за казанский клуб голкипер является абсолютным рекордсменом «Рубина» за всю историю.

Ранее стало известно, что полузащитник Владислав Игнатьев покинул «Рубин» в связи с истечением срока контракта.