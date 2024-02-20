Шмыгаль: Украина потеряла 30% экономики и 3,5 млн рабочих мест

С начала конфликта Украина потеряла порядка третьей части своей экономики, признал в интервью японскому NHK Премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Мы потеряли 30% нашей экономики <...> и 3,5 миллиона рабочих мест», — заявил он.

Он подчеркнул, что с февраля 2022 года из страны уехали порядка 10 млн человек. И они не планируют возвращаться на Украину «из-за проблем с безопасностью». Шмыгаль пожаловался, что Киев испытывает проблемы из-за недостатка боеприпасов, поступающих из западных стран.

«К сожалению, производство боеприпасов во всем мире, включая ЕС, не настолько велико, чтобы доставить необходимое количество боеприпасов на Украину», — посетовал украинский Премьер.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский фактически обвинил Запад в том, что ВСУ потеряли Авдеевку. Якобы это также произошло из-за недостатка вооружений.