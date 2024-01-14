Шмыгаль: Украина пообещала защитить Британию при нападении России

Соглашение между Украиной и Великобританией содержит обоюдные обязательства. Таким образом, в случае теоретического нападения России Киев будет защищать своего «друга и союзника». С таким заявлением выступил украинский Премьер Денис Шмыгаль.

«Не только Великобритания должна в течение 24 часов отреагировать, если состоится агрессия против Украины, Украина также будет защищать своего союзника и партнера, в течение 24 часов отреагировав тем или иным образом для поддержки Великобритании в случае, если Россия захочет атаковать нашего друга, партнера и союзника», — цитирует его ТАСС.

Шмыгаль напомнил, что соглашение, подписанное Президентом Украины Владимиром Зеленским и Премьер-министром Соединенного Королевства Риши Сунаком, заключено на 10 лет. Оно также должно стать образцом и для других стран, уверен он.

Напомним, что британское Правительство, анонсируя подписание документа, назвало его историческим.