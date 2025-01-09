Смотровая площадка казанской «Чаши» закрывается до весны

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С сегодняшнего дня и вплоть до весны смотровая площадка Центра семьи «Казан» закрыта для посещения. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов столицы РТ.

За время новогодних праздников, с 31 декабря по 8 января, площадку посетили более 20 тыс. человек, а за 2024 год в целом — свыше 410 тыс.

Таким образом, сохраняется тред на увеличение числа посетителей площадки. За новогодние каникулы 2024 года на ней побывали более 12 тыс. человек, а за 2023 год в целом — свыше 400 тыс.

Новогодняя ярмарка «Казан кучтәнәчләре» у центральной елки города продолжит работу вплоть до 13 января. В будние дни, 9, 10 и 13 января, она будет оставаться открытой с 16 до 22 часов. В выходные, 11 и 12 января, — с 10 до 22 часов.