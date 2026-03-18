Смотровая площадка казанской «Чаши» возобновит работу после зимнего перерыва

В столице Татарстана смотровая площадка Центра семьи «Казан» откроется после зимнего перерыва в ближайшую пятницу, 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов Казани.

Площадка казанской «Чаши» традиционно была закрыта для посещения из-за погодных условий после завершения новогодних праздников, 13 января.

Полюбоваться панорамой столицы РТ с высоты 32 метров и совершить путешествие вместе с аудиогидом «Казань – город на ладони» можно будет с 10.00 до 20.00 (предусмотрен технический перерыв с 14.30 до 15.00).

По информации мэрии Казани, за 2025 год в целом площадку посетили более 360 тыс. жителей и гостей столицы Татарстана. Это меньше, чем в 2023 и 2024 годах (свыше 400 тыс. и более 410 тыс. посетителей соответственно).

При этом за новогодние праздники (с 21 декабря по 11 января) полюбоваться панорамой города смогли свыше 20 тыс. человек.