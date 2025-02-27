Смотровая площадка казанской «Чаши» откроется с началом весны

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В столице Татарстана смотровая площадка Центра семьи «Казан» откроется после зимнего перерыва уже в ближайшую субботу, 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов Казани.

Площадка казанской «Чаши» была закрыта для посещения после завершения новогодних праздников, 9 января.

Полюбоваться панорамой столицы РТ с высоты 32 метров и совершить путешествие вместе с аудиогидом «Казань – город на ладони» можно будет с 10 до 20 часов.

За 2024 год в целом площадку посетили более 410 тыс. человек, тогда как за 2023-й – свыше 400 тыс. Таким образом, сохраняется тред на увеличение числа посетителей смотровой площадки.