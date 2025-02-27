news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 27 февраля 2025 16:23

Смотровая площадка казанской «Чаши» откроется с началом весны

Смотровая площадка казанской «Чаши» откроется с началом весны
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В столице Татарстана смотровая площадка Центра семьи «Казан» откроется после зимнего перерыва уже в ближайшую субботу, 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов Казани.

Площадка казанской «Чаши» была закрыта для посещения после завершения новогодних праздников, 9 января.

Полюбоваться панорамой столицы РТ с высоты 32 метров и совершить путешествие вместе с аудиогидом «Казань – город на ладони» можно будет с 10 до 20 часов.

За 2024 год в целом площадку посетили более 410 тыс. человек, тогда как за 2023-й – свыше 400 тыс. Таким образом, сохраняется тред на увеличение числа посетителей смотровой площадки.

читайте также
Парковка у Центра семьи «Казан» станет платной с 3 марта
#центр семьи казан
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Рамадан в Татарстане в 2025 году: сколько продлится ураза и когда пройдет главный ифтар

Рамадан в Татарстане в 2025 году: сколько продлится ураза и когда пройдет главный ифтар

26 февраля 2025
Повара для президентов и пирожок для Путина: как татарская кухня прославилась на весь мир

Повара для президентов и пирожок для Путина: как татарская кухня прославилась на весь мир

26 февраля 2025