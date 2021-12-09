Центр семьи «Казан» вошел в топ-20 интересных мест России по мнению National Geographic

Казанский Центр семьи «Казан» вошел в двадцатку интересных мест России в топе телеканала National Geographic. В честь этого у здания была установлена инсталляция в виде желтой рамки — элемента логотипа NG, сообщает пресс-служба телеканала.

«Оглянитесь вокруг! Чудеса природы и уникальные сооружения, созданные руками человека, окружают нас повсюду. В России очень много удивительных мест, достойных внимания и гордости. Именно поэтому в честь 20-летия телеканала National Geographic в России мы установили 20 инсталляций в виде желтых рамок — элемента нашего логотипа — в 20 потрясающих местах нашей страны», – говорится в сообщении.

«Казан» считается одной из главных современных достопримечательностей города. Помимо Казани, желтые рамки появились в других интересных местах России: на улицах Санкт-Петербурга, Сочи и ряда других городов, у подножия Эльбруса, в ущелье в Северной Осетии и вблизи вулкана на Камчатке.

Ознакомиться с информацией о проекте, увидеть фото и ролики, связанные с инсталляциями, можно на сайте и в соцсетях канала. Когда проект завершится, будет опубликовано отчетное видео, которое объединит кадры, снятые в 20 интересных местах страны.