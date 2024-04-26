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Смотровая площадка Центра семьи «Казан» переходит на летний режим работы
Смотровая площадка Центра семьи «Казан» начинает работу в летнем режиме, сообщила в своем телеграм-канале Дирекция парков и скверов города.
Посетить ее можно в любой день с 10.00 до 22.00. Предусмотрено два технических перерыва: с 14.30 до 15.00 и с 19.30 до 20.00. Для детей до семи лет посещение бесплатное.
Напомним, что смотровая площадка возобновила работу после зимнего перерыва 22 марта. В этот период она была открыта с 10 утра до 8 вечера.
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