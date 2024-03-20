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Общество 20 марта 2024 12:28

Смотровая площадка Центра семьи «Казан» откроется после зимы

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Смотровая площадка Центра семьи «Казан» откроется после зимы
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Казани с 22 марта вновь открывается смотровая площадка Центра семьи «Казан». Об этом сообщила Дирекция парков и скверов города.

Насладиться панорамными видами после перерыва можно будет с 10 утра до 8 вечера. Площадка работает с получасовым перерывом, который длится с 14.30 до 15.00.

Смотровая площадка Центра семьи «Казан» находится на высоте 32 метров. Она была закрыта для посещения с 9 января.

#смотровая площадка
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