Смотровая площадка Центра семьи «Казан» откроется после зимы

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Казани с 22 марта вновь открывается смотровая площадка Центра семьи «Казан». Об этом сообщила Дирекция парков и скверов города.

Насладиться панорамными видами после перерыва можно будет с 10 утра до 8 вечера. Площадка работает с получасовым перерывом, который длится с 14.30 до 15.00.

Смотровая площадка Центра семьи «Казан» находится на высоте 32 метров. Она была закрыта для посещения с 9 января.