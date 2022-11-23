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Происшествия
23 ноября 2022  16:32
Полина Шевчук

В Татарстане из-за резкого ухудшения погоды объявлено штормовое предупреждение

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В Республике Татарстан из-за неблагоприятных погодных условий объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие три часа и с сохранением вечером 23 ноября, а также ночью и днем 24 ноября в республике местами ожидается сильный голодед.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают, что ухудшение погоды и сильный гололед могут быть чрезвычайно опасны. Желательно не выходить на улицу без острой необходимости. Водителям стоит отложить поездки за пределы населённых пунктов. 

#штормовое предупреждение #МЧС РТ
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