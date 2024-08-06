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Смирнов сообщил жителям Курской области о ракетной опасности
О ракетной опасности в регионе сообщил жителям Курской области врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Курская область: ракетная опасность!», – написал Смирнов в своем телеграм-канале.
Он посоветовал всем, кто находится дома укрыться в комнатах без окон, коридоре или ванной – чтобы были сплошные стены. Тем же, кого тревога застала на улице, Смирнов посоветовал найти укрытие или зайти в ближайшее здание.
Ранее он сообщал о боях, которые идут в Суджанском и Кореневском районах Курской области, граничащих с территорией Украины.
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