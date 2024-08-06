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Происшествия 6 августа 2024 19:57

Смирнов сообщил жителям Курской области о ракетной опасности

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О ракетной опасности в регионе сообщил жителям Курской области врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Курская область: ракетная опасность!», – написал Смирнов в своем телеграм-канале.

Он посоветовал всем, кто находится дома укрыться в комнатах без окон, коридоре или ванной – чтобы были сплошные стены. Тем же, кого тревога застала на улице, Смирнов посоветовал найти укрытие или зайти в ближайшее здание.

Ранее он сообщал о боях, которые идут в Суджанском и Кореневском районах Курской области, граничащих с территорией Украины.

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