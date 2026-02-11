Украина начала готовить проведение выборов Президента и референдума по мирному соглашению, украинский лидер Владимир Зеленский может объявить о соответствующих планах 24 февраля. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников и другие источники.

Соответствующее требование, по данным собеседников издания, выдвинули Соединенные Штаты. «<...> администрация [Президента США Дональда] Трампа потребовала от Киева провести оба голосования к 15 мая, иначе он рискует лишиться предложенных США гарантий безопасности», – утверждает FT.

Теперь, по данным украинских и европейских чиновников, а также иных осведомленных лиц, Зеленский намерен раскрыть планы провести президентские выборы и референдум 24 февраля – ровно через четыре года после начала инициированной Президентом России Владимиром Путиным специальной военной операции.

Ранее украинский лидер заявил, что власти США хотят, чтобы вооруженное противостояние на Украине завершилось до начала лета 2026 года. Это желание он объяснил стремлением администрации Трампа сосредоточиться на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс.

Согласно подсчетам журнала Fortune, с 1946 года состоялось 20 промежуточных выборов в Конгресс, и по итогам 18 из них партия Президента США теряла контроль над Палатой представителей.