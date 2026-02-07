Зеленский раскрыл, когда США хотят завершить конфликт на Украине

Власти Соединенных Штатов хотят, чтобы вооруженное противостояние на Украине завершилось до начала лета 2026 года. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «РБК-Украина».

«Американцы предлагают сторонам завершить войну до начала этого лета и, вероятно, будут давить на стороны именно согласно такому графику», – сообщил Зеленский.

По мнению украинского лидера, дело в предстоящих промежуточных выборах в Конгресс, на которых хочет сосредоточиться администрация Президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп в эфире радиостанции WABC, сославшись на статистику, допустил, что Республиканская партия может потерять контроль над Конгрессом по итогам промежуточных выборов, которые состоятся 3 ноября текущего года.

Журнал Fortune отмечает, что с 1946 года состоялось 20 промежуточных выборов в Конгресс. По итогам 18 из них партия Президента теряла контроль над Палатой представителей.