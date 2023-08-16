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В Совфеде предлагают лишать свободы за публикацию фото и видео обстрелов и дронов
Российские сенаторы разработали законопроект, который запретит публиковать в СМИ и интернете фотографии или видеоролики с местами обстрелов, атак дронов и других военных действий. За это будут грозить полумиллионные штрафы или лишение свободы сроком на три года в случае рецидива, передает ТАСС со ссылкой на сенатора Андрея Клишаса.
Под запрет попадут материалы, которые содержат информацию о дислокации и передислокации ВС РФ, военной инфраструктуре и критически важных объектах. Запрет распространяется на материалы, которые позволяют определить местонахождение таких объектов, установить факт их поражения и оценить масштаб повреждений.
Кроме того, при принятии документа будет запрещено публиковать данные о местах обстрелов, попадании снарядов в объекты на территории России, использовании средств противовоздушной обороны, беспилотников и другого оружия. Клишас подчеркнул, что такие данные могут быть использованы противником.
Исключение сделают только для Минобороны, добавил сенатор.
Изменения предлагается внести в закон «О СМИ». Помимо штрафов и лишения свободы, при нарушениях и публикации запрещенных материалов Роскомнадзор будет ограничивать доступ к ресурсам.
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