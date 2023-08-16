В Совфеде предлагают лишать свободы за публикацию фото и видео обстрелов и дронов

Российские сенаторы разработали законопроект, который запретит публиковать в СМИ и интернете фотографии или видеоролики с местами обстрелов, атак дронов и других военных действий. За это будут грозить полумиллионные штрафы или лишение свободы сроком на три года в случае рецидива, передает ТАСС со ссылкой на сенатора Андрея Клишаса.

Под запрет попадут материалы, которые содержат информацию о дислокации и передислокации ВС РФ, военной инфраструктуре и критически важных объектах. Запрет распространяется на материалы, которые позволяют определить местонахождение таких объектов, установить факт их поражения и оценить масштаб повреждений.

Кроме того, при принятии документа будет запрещено публиковать данные о местах обстрелов, попадании снарядов в объекты на территории России, использовании средств противовоздушной обороны, беспилотников и другого оружия. Клишас подчеркнул, что такие данные могут быть использованы противником.

Исключение сделают только для Минобороны, добавил сенатор.

Изменения предлагается внести в закон «О СМИ». Помимо штрафов и лишения свободы, при нарушениях и публикации запрещенных материалов Роскомнадзор будет ограничивать доступ к ресурсам.