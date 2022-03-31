СМИ: Япония вернула фразу об «оккупированных» южных Курилах в книгу по дипломатии

Резкую формулировку о том, что Южные Курилы «являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированы Россией», японские власти снова вернули в «Синюю книгу по дипломатии» за 2022 год. Об этом сообщило агентство Киодо, ссылаясь на информированные источники, передает РИА Новости.

Уточняется, что агентство ссылается на текст чернового варианта документа.

«Стало известно, что в части касаемо северных территорий было возвращено резкое выражение о том, что это "территории, которые являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированные Россией"», — говорится в тексте.

Формулировку возвратили в раздел про так называемые «северные территории» — Япония так именует южные острова Курильской гряды.

Ранее в ответ на российскую спецоперацию на Украине, которую Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, Япония ввела против Москвы несколько пакетов санкций, а также начиная с 5 апреля запретила экспортировать в Россию предметы роскоши, включая автомобили премиум-класса и драгоценные камни.