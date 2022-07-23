СМИ: Япония не пригласит Путина на похороны Абэ

Президент России Владимир Путин не будет приглашен на государственные похороны экс-Премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Церемония запланирована на конец сентября, сообщает газета The Mainichi, ссылаясь на источники в Правительстве.

В издании объяснили, что такое решение принято из-за антироссийских санкций, введенных в связи со спецоперацией на Украине, когда Япония ввела запрет на въезд в страну для руководства РФ.

Как сообщает ТАСС, за время премьерства Абэ встречался с Путиным 27 раз, у них сложились теплые дружеские отношения.

Напомним, Абэ был убит во время предвыборного митинга 8 июля. Тэцуя Ямагами — бывший моряк японских Сил самообороны — выстрелил политику в спину, от полученных ран он скончался.