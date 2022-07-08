Экс-премьер Японии Абэ скончался после нападения

Врачи зафиксировали смерть раненого во время выступления в городе Нара бывшего Премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Ранее агентство Kyodo рассказало со ссылкой на представителя экстренных служб, что политик не подает признаков жизни.

Абэ выступал на железнодорожном вокзале в Наре в поддержку Либерально-демократической партии, которую раньше возглавлял, в рамках кампании по выборам в верхнюю палату парламента. На 67-летнего политика напал 41-летний местный житель Тецуя Ямагами, ранее служивший в Морских силах самообороны Японии. Злоумышленник молча подошел к экс-премьеру и выстрелил ему в спину.

Синдзо Абэ занимал должность Премьер-министра Японии в 2006-2007 и 2012–2020 годах. Он возглавлял Правительство на протяжении более длительного срока, чем какой-либо другой политик в истории страны, — 3188 дней.