СМИ: Выпуск облигаций в рублях поможет избежать дефолта после отзыва лицензии США

Выпуск российских облигаций в рублях позволит РФ избежать вероятного дефолта после отзыва лицензии Минфина США на обслуживание госдолга в долларах. Об этом сообщает РБК.

В документах всех выпусков РФ имеется условие, касающееся возмещения средств в иной валюте, что может означать оплату в рублях без объявления дефолта.

Помимо этого, имеется вариант с выплатой в альтернативных валютах, значащихся в бумагах, выпуск которых произошел с 2018 года. Это также позволяет проводить оплату в рублях, если, к примеру, санкции ограничивают возможность платежей в оригинальной валюте.

Ранее Минфин США объявил, что лицензия на обеспечение госдолга России в рублях не будет продлена.

Ужесточение санкций началось после признания Россией ДНР и ЛНР, а также в связи со специальной военной операцией по защите Донбасса. О ее начале 24 февраля сообщил Президент России Владимир Путин.