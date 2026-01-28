СМИ: Второй гипотетически связанный с РФ танкер потерял управление в Средиземном море

Уже второй за неделю гипотетически связанный с Россией танкер потерял управление в Средиземном море. У берегов Марокко потерял способность управляться средний нефтяной танкер Chariot Tide, сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, при приближении к берегам Марокко 21 января скорость судна резко упала до менее чем двух узлов. Несколько часов спустя его навигационный статус был изменен на «Не управляется». Такой статус означает, что корабль неспособен маневрировать и, следовательно, избегать столкновений с другими судами.

Следующие два дня Chariot Tide медленно шел через Гибралтарский пролив через Средиземное море, не заходя в порты. К утру 24 января судно прошло мимо Сеуты, испанского эксклава, и продолжило путь вдоль берегов Марокко в Средиземное море со скоростью от трех до четырех узлов, при этом продолжая показывать, что оно не управляется.

Утром 25 января навигационный статус танкера был изменен на «В движении с использованием двигателя», хотя его скорость упала до менее чем двух узлов. Некоторое время за ним следовал испанский буксир María Zambrano. К 28 января оперативный статус Chariot Tide изменился на «В аварийном состоянии или на ремонте», отмечает агентство.

Из данных аналитической компании Kpler следует, что судно под флагом Мозамбика перевозит около 300 тыс. баррелей дизельного топлива (погрузка была произведена в российском Приморске). Сейчас оно направлялось в марокканский Танжер, а в ходе предыдущих рейсов уже доставляло российское дизельное топливо в порты Северной Африки.

Согласно базе данных судоходства Equasis, управляющей компанией танкера числится зарегистрированная на Маршалловых островах Clariton Shipping Ltd. Но по данным судового реестра Маршалловых островов, ее деятельность была прекращена еще в феврале 2025 года.

Сам построенный 19 лет назад танкер Chariot Tide был включен в санкционные списки Европейского Союза и Великобритании под своим прежним названием Marbella Sun по подозрению, что он является частью операций так называемого «теневого флота» РФ.

Ранее, 23 января, Bloomberg узнал о другом потерявшем управление танкере Progress, на борту которого якобы находилось 730 тыс. баррелей нефти марки Urals.

По информации портала Vesselfinder, судно передало сигнал с судового транспондера, находясь неподалеку от северо-восточного побережья Алжира. Предполагается, что танке вышел из Приморска и направился в египетский Порт-Саид.