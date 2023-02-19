СМИ: Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Американская военная база в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетном обстрелу. Об этом сообщают сирийское государственное агентство SANA и телеканал Al-Hadath, который вещает из ОАЭ.

Инцидент произошел накануне. «Ракетному удару подверглась в субботу вечером территория нефтяного месторождения Эль-Омар, которая незаконно контролируется силами США на востоке Дейр-эз-Зора <…>», — утверждается в сообщении сирийского госагентства.

В свою очередь Al-Hadath передает, что одна из ракет попала по вертолетной площадке, рядом с которой находилась цистерна с топливом. Последняя в результате загорелась. По информации обоих СМИ, сведений о пострадавших среди американских военнослужащих нет.

Кроме того, Al-Hadath отмечает, что на базе у месторождения Эль-Омар после обстрела была объявлена тревога. В повышенную готовность были приведены и войска на соседней американской базе, находящейся у газового поля Конико.

По данным телеканала, удар был нанесен проиранскими шиитскими милициями, которые расквартированы в провинции Дейр-эз-Зор и воюют на стороне сирийских правительственных войск. Перед обстрелом в небе над базой был сбит беспилотник, который выполнял разведывательный полет.

Позднее, ночью, ВВС Израиля нанесли удар по столице Сирии Дамаску и его окрестностям. Целью могло оказаться в том числе и здание, где размещалось общежитие бойцов одной из шиитских милиций.