СМИ: Власти Швеции запретили Tetra Pak экспорт товаров в Россию

Власти Швеции запретили компании Tetra Pak поставлять продукцию в Россию. Об этом пишет газета Dagens Nyheter.

Две недели назад несколько компаний, включая и Tetra Pak, попросили власти королевства освободить их от исполнения санкций Европейского Союза, чтобы продолжать экспорт своих товаров в РФ.

В компании — производителе упаковочного материала сослались на гуманитарные соображения. По информации руководства фирмы, она выпускает «семь из десяти упаковок для молока и соков» в России, в том числе для детского питания. На российский рынок приходится 4% мировых продаж Tetra Pak.

Однако шведский Национальный совет по торговле счел доводы компании недостаточно убедительными. В письменном ответе подчеркивается, что они «не подтверждают, что экспорт необходим по гуманитарным соображениям».

Руководитель отдела коммуникаций Tetra Pak в Северной Европе Ева Родлич заявила, что компания сейчас оценивает возможности для обжалования этого решения властей. «<…> мы по-прежнему придерживаемся нашего мнения, что прекращение экспорта будет иметь последствия с гуманитарной точки зрения», — пояснила она.

Кроме того, в компании предупредили, что из-за прекращения экспорта российские активы компании могут оказаться национализированы, что обеспечит РФ «доступ к технологиям, которых у нее сейчас нет».

Страны Запада стали ужесточать санкции против России после того, как Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. При этом в конце мая Tetra Pak опровергла сообщения об уходе с российского рынка.