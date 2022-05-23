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Ру Тат
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Экономика
23 мая 2022  15:12

Tetra Pak опровергла слухи об уходе с российского рынка

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Теtra Pak заявила о том, что продолжит работу на российском рынке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что материнская компания Tetra Pak планирует прекратить свою деятельность на территории РФ.

«Эта информация не соответствует действительности. В настоящее время Tetra Pak продолжает работать на российском рынке», – сказано в сообщении компании. 

Отмечается, что производство упаковочного материала и отгрузка на предприятия пищевой отрасли в Московской области продолжаются в штатном режиме.

Ряд компаний заявили об уходе из России либо приостановке производства после начала спецоперации на Украине и введения санкций Запада. О развертывании операции 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что главной целью российских военных станет защита мирных жителей, а также денацификация и демилитаризация Украины.

 

#антироссийские санкции
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