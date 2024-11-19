СМИ: Власти США могут обязать Google продать браузер Chrome

Минюст США намерен требовать у суда продажи браузера Chrome корпорацией Alphabet, владеющей Google. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Согласно данным издания, прокуратура на заседании, которое запланировано на среду, также будет добиваться установления требований к лицензированию данных.

Уточняется, что американские власти добиваются продажи браузера, поскольку он служит одним из главных путей доступа к поисковику Google. В настоящее время доля Chrome на рынке Соединенных Штатов равна 61%.

Ранее директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров назвал альтернативную операционную систему в случае блокировки Google для Android.

Корпорация Alphabet входит в число крупнейших публичных компаний мира.