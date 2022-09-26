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Ру Тат
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Технологии
26 сентября 2022  08:23

СМИ: вдоль ж/д дороги Москва-Казань проложат сети мобильной связи 5G

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В России продлили разрешение на использование полосы частот 1900–1920 МГц для оказания услуг мобильной связи группе компаний «Антарес». Это оператор, который ведет переговоры с РЖД о запуске 5G вдоль железных дорог. В числе прочего проложить сети стандарта мобильной связи пятого поколения (5G) планируется вдоль железнодорожного пути Казань-Москва, передает РБК со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

Компания обязалась покрыть участки ж/д путей Москва — Казань, а также Москва — Санкт-Петербург и Москва — Сочи, пишет издание. Конкретные сроки строительства пока неизвестны, но предполагается, что проект будет реализован в сжатые сроки и на отечественном оборудовании.

Напомним, ранее «Татар-информ» писал, что проект по запуску в Казанском Кремле и метрополитене столицы Татарстана сети 5G поставили на паузу с учетом сложившейся ситуации.

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