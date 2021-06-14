СМИ: В Турцию доставили первую партию российской вакцины «Спутник V»

Первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставили в Турцию, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Gunboyu.

Издание отмечает, что самолет с вакциной приземлился в аэропорту Анкары «Эсенбога».

Общее число инфицированных коронавирусом в Турции на сегодняшний день составило более 5,3 млн человек, умерли 48,7 тыс. человек, выздоровели 5,2 млн пациентов.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом поставку «Спутника V» в Турцию.