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Минторг Турции занялся решением проблем с платежами из России
Минторг Турции начал принимать меры для решения проблем с платежами из России. Так, в числе прочего министерство составило список компаний, столкнувшихся с ними, сообщает газета Ekonomim.
Ранее стало известно, что банки начали отказывать турецким экспортерам в приеме денежных переводов из России для оплаты. В результате с 1 января прием средств практически остановился. Как отмечали источники, причиной послужило давление на Турцию со стороны западных стран.
«В то время как торговля в национальных валютах — лирах и рублях — ускорилась, турецкие банки стали отказывать в денежных переводах после последних западных санкций», — отметили в издании.
Столкнувшись с проблемами, компании забили тревогу. После этого Министерство торговли страны занялось решением вопроса. С 18 января транзакции частично возобновились в государственных банках Турции, однако с частными кредитными организациями вопрос будет решаться позднее.
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