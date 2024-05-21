СМИ: В США опасаются, что власти Ирана обвинят их в гибели Раиси

В администрации США опасаются, что власти Ирана могут обвинить Штаты или Израиль в причастности к крушению вертолета, на котором летел иранский президент Эбрахим Раиси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Politico.

В материале издания говорится, что Америка внимательно следит за реакцией Тегерана и рассчитывает сохранить региональный статус-кво. Тем не менее, Вашингтон все-таки опасается, что гипотетические обвинения приведут к эскалации напряженности в отношениях с Израилем. Причем власти Штатов полагают, что в ближайшее время в политике Ирана вряд ли что-то изменится.

Politico отмечает, что 19 мая власти США с тревогой следили за поисково-спасательной операцией и несколько часов думали о том, как крушение изменит ситуацию на Ближнем Востоке. Как сказал собеседник газеты, в один момент вопрос о начале третьей мировой войны перестал быть безумным.

Ранее сообщалось, что Прокурор МУС Карим Хан требует дать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. По его словам, прокуроры собрали доказательства, на основании которых можно полагать, что израильские политики несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные при израильско-палестинском конфликте с 8 октября 2023-го.