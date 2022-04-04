СМИ: В России готовят программу для репатриации высококлассных специалистов
Власти России разрабатывают программу по репатриации высококлассных специалистов, которые хотели бы вернуться на Родину. Об этом пишет газета «Известия».
«Со стороны высококлассных специалистов есть запрос на возвращение в связи с развернувшимся давлением на россиян, проживающих за рубежом. Эти обращения носят достаточно массовый характер <…>», — объяснил видение ситуации со стороны властей один из собеседников издания.
По информации Минпромторга РФ, речь идет о дальнейшем развитии госпрограммы по репатриации соотечественников, действующей с 2007 года.
При этом в ведомстве упомянули такие меры, уже доступные репатриантам, как компенсация стоимости переезда, выплата пособия до полугода при отсутствии источников дохода и иные социальные льготы.
В Минтруде РФ также подтвердили, что обсуждается расширение программы по репатриации. Заинтересованность в этом проявляют как компании-работодатели, так и регионы страны.
«Наиболее востребованные работодателями направления — IT-специалисты, инженерно-технические работники», — уточнили в министерстве.
Ранее Президент России Владимир Путин поручил разработать меры поддержки для развития IT-отрасли в новых экономических условиях. Так, сотрудники IT-компаний в возрасте до 27 лет смогут получить отсрочку от военной службы, о чем сообщал «Татар-информ».