СМИ: В проливе Босфор нашли вторую мину

В Босфорском проливе обнаружена вторая мина. Об этом сообщили турецкие СМИ, передает РИА Новости.

Как ранее написала турецкая газета Star, движение объекта, похожего на мину, наблюдается у входа в пролив Босфор. Позже Минобороны Турции это подтвердило и сообщило, что ведет переговоры с Москвой и Киевом по этому вопросу. Для движения судов пролив закрыли. Позднее движение было возобновлено.

В Twitter газета Dünya сообщила о второй мине, обнаруженной в Босфорском проливе. По данным турецкого телеканала T24, в Босфорском проливе подводные защитные команды ВС Турции приступили к работе.

Ранее ФСБ России заявила, что после начала спецоперации России украинские военные установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключают, что это дрейфуют сорванные мины в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине.