СМИ: В НАТО осудили эскалацию со стороны Ирана

Члены стран НАТО осудили атаку Ирана на Израиль, призвав к сдержанности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ.

В сообщении сказано, что в альянсе внимательно следят за развитием событий. Там также отметили, что конфликт на Ближнем Востоке не должен выйти из-под контроля – это очень важно.

Ранее ситуацию между Ираном и Израилем осудил и президент Франции Эмманюэль Макрон. Он также просил стороны быть сдержаннее.

На своей странице в соцсети Х французский лидер выразил солидарность с израильтянами и приверженность Франции безопасности Израиля. Он написал, что не только Франция, но и ее партнеры призывают стороны к сдержанности.

Макрон подчеркнул, что удар Ирана по Израилю угрожает региональной стабильности.