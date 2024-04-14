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СМИ: В НАТО осудили эскалацию со стороны Ирана
Члены стран НАТО осудили атаку Ирана на Израиль, призвав к сдержанности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ.
В сообщении сказано, что в альянсе внимательно следят за развитием событий. Там также отметили, что конфликт на Ближнем Востоке не должен выйти из-под контроля – это очень важно.
Ранее ситуацию между Ираном и Израилем осудил и президент Франции Эмманюэль Макрон. Он также просил стороны быть сдержаннее.
На своей странице в соцсети Х французский лидер выразил солидарность с израильтянами и приверженность Франции безопасности Израиля. Он написал, что не только Франция, но и ее партнеры призывают стороны к сдержанности.
Макрон подчеркнул, что удар Ирана по Израилю угрожает региональной стабильности.
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