Медведев объяснил, почему США пытаются сдержать конфликт между Ираном и Израилем

США по-разному подходят к конфликтам на Украине и Ближнем Востоке. Такая особенность связана с рисками для Вашингтона в преддверии выборов. Именно поэтому Штаты пытаются сдержать конфликт между Ираном и Израилем, но при этом им безразличны человеческие жертвы. Такое объяснение ситуации дал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что убийства в Газе ухудшают перспективы президента Америки Джо Байдена на будущих выборах, война между Израилем и Ираном вносит дополнительную неопределенность.

«А гибель людей у нас [в России и на Украине] им безразлична. Чем больше, тем лучше. Со всех сторон. Ведь это, как говорят американские должностные лица, «инвестиции». И они продолжают инвестировать», - написал Медведев в посте.