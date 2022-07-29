СМИ: В Конгресс США внесут инициативу о признании России «спонсором терроризма»

Пятеро членов Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов в ближайшее время представят законопроект о признании России государством — спонсором терроризма. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на имеющуюся у редакции копию документа.

Авторами инициативы выступают представители обеих ведущих американских партий: Тед Лье (демократ от штата Калифорния), Джо Уилсон (республиканец от штата Южная Каролина), Джаред Голден (демократ от штата Мэн), Адам Кинзинджер (республиканец от штата Иллинойс) и Том Малиновски (демократ от штата Нью-Джерси).

«США надлежит использовать все имеющиеся у нас инструменты, чтобы остановить насильственную агрессию России на Украине», — пояснил, комментируя инициативу, Тед Лье. По его мнению, РФ ведет прокси-войну против мирных жителей «от Сирии до Украины», а принятие закона усугубит последствия такого поведения для российской стороны.

Накануне Сенат США принял резолюцию, призывающую Государственный департамент признать Россию государством — спонсором терроризма. Поводом для этого решения названы события в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.

Однако резолюция лишь призывает Госдепартамент к признанию РФ «спонсором терроризма», тогда как в случае принятия закона государственный секретарь Энтони Блинкен окажется обязан сделать это. Возникнет юридическая коллизия, потому что Конгресс ранее признал этот вопрос относящимся к прерогативам дипломатического ведомства, констатирует издание.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прежде заявил, что российские власти крайне негативно оценивают последствия для отношений с США в случае признания России Конгрессом «спонсором терроризма», отмечает РИА Новости.

Отношения России со странами Запада резко ухудшились после начала специальной военной операции на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным. Они началаи ужесточать антироссийские санкции и оказывать украинской стороне различную помощь.