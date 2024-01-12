СМИ: В казанском метро оплату проезда по лицу могут запустить уже в этом году

В метрополитене столицы Татарстана сервис оплаты проезда по лицу планируется запустить уже в текущем году. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Издание ознакомилось с шестью утвержденными в декабре прошлого года дорожными картами по запуску систем биометрической оплаты проезда. В 2024 году оплату проезда по лицу предполагается запустить в метро Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода и Самары. До конца 2025-го к ним должны добавиться метрополитены Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Дорожные карты созданы по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, пояснили в Центре биометрических технологий. В аппарате вице-премьера уточнили, что продолжают работать над «экосистемой биометрических сервисов».

В перспективе, добавили в аппарате, в метро собираются не только внедрить систему оплаты по взгляду, но и обеспечить возможность привязки социальных карт и проездных к биометрии пользователя.

Генеральный директор и владелец компании OVISION, которая разрабатывает системы распознавания лиц, Михаил Козлов оценил затраты на установку видеокамер, валидаторов и другого оборудования на одной станции метро в 400–800 тыс. рублей (а с учетом дополнительной инфраструктуры — в 2 млн рублей).

Таким образом, затраты на установку терминалов и необходимого оборудования для оплаты по биометрии на 11 станциях в Казани могут составить около 22 млн рублей. По информации источника «Ъ», знакомого с деталями проекта, ежемесячные расходы на обеспечение функционирования сервиса на одной станции составят 800 тыс. рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в столице Татарстана с 10 января выросла стоимость проезда в метро.