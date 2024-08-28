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Общество 28 августа 2024 14:27

Метшин о столовых школ: Дети по-разному учатся, но питаться должны одинаково

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Метшин о столовых школ: Дети по-разному учатся, но питаться должны одинаково
Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В казанском лицее №83 прошел «рейд» по обновленной школьной столовой с участием мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина.

«Одна из основных программ, которой мы уделяем особое внимание, это школьное питание. Я рад сообщить нашим дорогим родителям, бабушкам и дедушкам, что в преддверии 1 сентября мы наконец-то эту штангу подняли. Все 184 школьных ресторана Казани капитально отремонтированы», заявил Метшин.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

С началом нового учебного года в Казани заработают 184 школьных ресторана. «Школьными ресторанами» называют столовые, прошедшие модернизацию: замену сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации и систем вентиляции, полную внутреннюю отделку, обновление производственного оборудования. Семнадцать ресторанов были модернизированы летом 2024 года.

«Модернизация прошла в 17 школьных столовых, которые стали школьным ресторанами. Деньги были выделены из бюджета республики Татарстан (331,2 млн рублей) и из средств Департамента питания (70 млн рублей)», — рассказала генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Таким образом, Департамент питания будет готовить еду для 178 тыс. казанских школьников — это на 9 тыс. больше, чем в прошлом году, и на 14 тыс. больше, чем в 2019 году. Всего за пять лет в модернизацию школьных пищеблоков было вложено около 1 млрд 674 млн рублей. По словам мэра, жалобы практически отсутствуют благодаря родительскому контролю за ситуацией в школьных столовых.

«По-разному дети могут учиться, одеваться, но хотя бы в школе одинаково вкусно они должны питаться», — подчеркнул Ильсур Метшин.

На капитальный ремонт столовой в лицее №83 ушло около 23 млн рублей. Количество посадочных мест и штат сотрудников столовой увеличились в полтора раза. На ремонт столовой в школе №171 ушло примерно 15 млн рублей. До модернизации там была актуальна проблема нехватки посадочных мест: 10–15 минут приходилось отнимать от урока, чтобы накормить всех детей.

Сотрудники столовой лицея №83

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Эта проблема вызвана ростом числа учащихся. По словам Мухамедшиной, с 2018 года количество детей ежегодно увеличивается на 10 тыс. В этом году за парты казанских школ сядут 182 тыс. учеников.

«Это огромный вызов и в вопросах инфраструктуры, и в вопросах кадровой подготовки, и в вопросах взаимодействия с администрациями школ и родителями. За шесть лет казанские школы приросли на 14 тыс. посадочных мест», — констатировала Мухамедшина.

Большинство жалоб родителей в «Журнале родительского контроля» касается вопросов питания. Так, например, родители интересуются, почему мало фруктов или салатов. Причина — в требованиях Роспотребнадзора. После марта в школьных столовых не могут подавать свеклу и морковь из-за сезонности этих овощей. То же касается и огурцов с помидорами, которые будут часто присутствовать в меню школьных обедов в сентябре. Яблоки и цитрусы самые толерантные к сезонам фрукты, в отличие, например, от бананов.

Пищеблок школы №171

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

«Если построить с родителями диалог и отвечать на все вопросы, жалобы становятся нормальными разговорами людей, которые заинтересованы в одном чтобы дети были хорошо накормлены», объяснила глава Департамента питания.

При решении проблемы кадрового голода самой эффективной практикой оказалась акция «приведи друга». За прошлый учебный год так удалось набрать 309 человек (за календарный 389 человек). За каждого приведенного в Департамент питания или школьную столовую друга учреждение обещает 20 тыс. рублей. Также Департамент доплачивает 7 тыс. рублей к средней 25-тысячной зарплате работников столовых.

«Лучше сарафанного радио пока ничего не работает», — резюмировала Мухамедшина.

#Ильсур Метшин #департамент продовольствия и социального питания казани #Школьное питание #Школьные столовые
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