Метшин о столовых школ: Дети по-разному учатся, но питаться должны одинаково

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В казанском лицее №83 прошел «рейд» по обновленной школьной столовой с участием мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина.

«Одна из основных программ, которой мы уделяем особое внимание, — это школьное питание. Я рад сообщить нашим дорогим родителям, бабушкам и дедушкам, что в преддверии 1 сентября мы наконец-то эту штангу подняли. Все 184 школьных ресторана Казани капитально отремонтированы», — заявил Метшин.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

С началом нового учебного года в Казани заработают 184 школьных ресторана. «Школьными ресторанами» называют столовые, прошедшие модернизацию: замену сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации и систем вентиляции, полную внутреннюю отделку, обновление производственного оборудования. Семнадцать ресторанов были модернизированы летом 2024 года.

«Модернизация прошла в 17 школьных столовых, которые стали школьным ресторанами. Деньги были выделены из бюджета республики Татарстан (331,2 млн рублей) и из средств Департамента питания (70 млн рублей)», — рассказала генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Таким образом, Департамент питания будет готовить еду для 178 тыс. казанских школьников — это на 9 тыс. больше, чем в прошлом году, и на 14 тыс. больше, чем в 2019 году. Всего за пять лет в модернизацию школьных пищеблоков было вложено около 1 млрд 674 млн рублей. По словам мэра, жалобы практически отсутствуют благодаря родительскому контролю за ситуацией в школьных столовых.

«По-разному дети могут учиться, одеваться, но хотя бы в школе одинаково вкусно они должны питаться», — подчеркнул Ильсур Метшин.

На капитальный ремонт столовой в лицее №83 ушло около 23 млн рублей. Количество посадочных мест и штат сотрудников столовой увеличились в полтора раза. На ремонт столовой в школе №171 ушло примерно 15 млн рублей. До модернизации там была актуальна проблема нехватки посадочных мест: 10–15 минут приходилось отнимать от урока, чтобы накормить всех детей.

Сотрудники столовой лицея №83 Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Эта проблема вызвана ростом числа учащихся. По словам Мухамедшиной, с 2018 года количество детей ежегодно увеличивается на 10 тыс. В этом году за парты казанских школ сядут 182 тыс. учеников.

«Это огромный вызов и в вопросах инфраструктуры, и в вопросах кадровой подготовки, и в вопросах взаимодействия с администрациями школ и родителями. За шесть лет казанские школы приросли на 14 тыс. посадочных мест», — констатировала Мухамедшина.

Большинство жалоб родителей в «Журнале родительского контроля» касается вопросов питания. Так, например, родители интересуются, почему мало фруктов или салатов. Причина — в требованиях Роспотребнадзора. После марта в школьных столовых не могут подавать свеклу и морковь из-за сезонности этих овощей. То же касается и огурцов с помидорами, которые будут часто присутствовать в меню школьных обедов в сентябре. Яблоки и цитрусы — самые толерантные к сезонам фрукты, в отличие, например, от бананов.

Пищеблок школы №171 Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

«Если построить с родителями диалог и отвечать на все вопросы, жалобы становятся нормальными разговорами людей, которые заинтересованы в одном — чтобы дети были хорошо накормлены», — объяснила глава Департамента питания.

При решении проблемы кадрового голода самой эффективной практикой оказалась акция «приведи друга». За прошлый учебный год так удалось набрать 309 человек (за календарный — 389 человек). За каждого приведенного в Департамент питания или школьную столовую друга учреждение обещает 20 тыс. рублей. Также Департамент доплачивает 7 тыс. рублей к средней 25-тысячной зарплате работников столовых.