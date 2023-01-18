СМИ: В Госдуме готовят законопроект о конфискации имущества у части уехавших россиян

Депутаты Государственной Думы РФ ведут работу над законопроектом о конфискации имущества уехавших россиян, действия которых могут расцениваться как наносящие вред государству, но это происходит в качестве частной инициативы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Официальных поручений на этот счет комитетам, насколько я знаю, не давалось, но, по моей информации, в инициативном порядке такая работа депутатами ведется», — пояснил собеседник агентства, знакомый с ситуацией.

Ранее Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил добавить в Уголовный кодекс статью о конфискации имущества у оскорбляющих Россию, имея в виду покинувших страну и критикующих после этого специальную военную операцию на Украине.

Позднее председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заметил, что конфискация имущества за оскорбление Вооруженных сил РФ возможна, но она не может носить внесудебный характер. По словам сенатора, в законодательство должны быть внесены соответствующие поправки.