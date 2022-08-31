СМИ: В Энергодаре задержали украинских диверсантов, готовивших теракт на атомной станции

В Энергодаре сегодня задержали группу украинских диверсантов, готовивших террористический акт на Запорожской Атомной станции, передает РИА Новости со ссылкой на заявление члена главного совета администрации региона Владимира Рогова.

Рогов заявил, что задержание диверсионной группы в очередной раз показывает «террористическую сущность киевского режима».

В Минобороны РФ сегодня сообщили, что украинские военные продолжают провокации на ЗАЭС, стремясь сорвать работу миссии Международного агентства по атомной энергии. Очередной снаряд украинской артиллерии попал в здание комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов, радиационный фон после этого остается в норме, заявили в военном ведомстве.

Миссия МАГАТЭ направилась на ЗАЭС накануне, планируется, что инспекция пройдет в период с 31 августа до 3 сентября. Москва и Киев обвиняют друг друга в регулярных обстрелах атомной станции, которая находится под контролем России, а лидеры западных стран тем временем призывают передать контроль над станцией Украине.