В Минобороны рассказали о радиационном фоне после обстрелов Запорожской АЭС

Киевский режим вчера продолжил провокации, направленные на срыв работы миссии МАГАТЭ и создание угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции, сообщили в Минобороны РФ. Один снаряд украинской артиллерии попал в здание комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов.

Обстрелы запорожской атомной электростанции велись с огневой позиции ВСУ в районе Никополя на противоположном берегу Каховского водохранилища, утверждает военное ведомство. Ответным огнем обстрел подавили.

«Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остаётся в норме. Штатным персоналом осуществляется контроль технического состояния атомной станции и обеспечение её бесперебойной работы», – сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Напомним, накануне миссия Международного агентства по атомной энергии направилась на ЗАЭС. Планируется, что инспекция пройдет в период с 31 августа до 3 сентября. Специалисты изучат обстановку на станции из-за угрозы техногенной катастрофы, сложившейся здесь на фоне регулярных обстрелов, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга.