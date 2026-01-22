СМИ узнали условия сделки Трампа по Гренландии

Предполагаемая сделка Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Гренландии не предполагает установления американского суверенитета над всей территорией арктического острова. Об этом сообщает британская газета The Telegraph, ссылаясь на информированные источники.

По информации собеседников издания, согласованные во время Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе условия сделки позволят превратить военные базы США в некоторых местах Гренландии в суверенные американские территории – по образцу британских баз Акротири и Декелия на Кипре (они принадлежат Соединенному Королевству).

В случае заключения соглашения Штаты получат возможность проводить военные и разведывательные операции, а также обучать свои войска. Помимо этого, американская сторона будет способствовать развитию остальной Гренландии. Потенциально речь идет в том числе о добыче редкоземельных металлов.

До этого американская газета The New York Times со ссылкой на трех осведомленных должностных лиц рассказала, что накануне на встрече высокопоставленных офицеров НАТО обсуждалась возможная передача Данией Соединенным Штатам суверенитета над небольшими участками территории Гренландии. По данным издания, американцы могли бы построить там новые военные базы.

В свою очередь известный своими инсайдами американский портал Axios узнал, что обсуждавшееся Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте соглашение по Гренландии предполагает сохранение Данией суверенитета над островом.

По словам двух источников портала, предложение Рютте предусматривает внесение поправок в американо-датское соглашение 1951 года «О защите Гренландии».

В частности, генсек НАТО предложил разместить в Гренландии элементы анонсированной Трампом системы противоракетной обороны «Золотой купол», усилить активность альянса в Арктике, организовать «дополнительную работу по сырьевым материалам» и противодействовать «вредоносному внешнему влиянию» России и Китая на острове.

После переговоров с Рютте Президент США написал в своей социальной сети Truth Social, что соглашение, если оно будет реализовано, принесет большие выгоды Штатам и всем странам НАТО. Поэтому он пообещал не вводить с 1 февраля тарифы против европейских стран, анонсированные им ранее.

Позднее американский лидер в интервью телеканалу CNBC пояснил, что соглашение даст американцам права на добычу полезных ископаемых Гренландии и сделает Гренландию частью системы ПРО «Золотой купол», но не стал раскрывать другие детали.