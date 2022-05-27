СМИ узнали о намерении США поставить Украине системы залпового огня

Администрация Президента США Джо Байдена может передать Украине реактивные системы залпового огня. Их поставки могут стать частью нового пакета военной помощи, о котором власти Соединенных Штатов объявят на следующей неделе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

Американские РСЗО M270 MLRS (на гусеничном шасси) и M142 HIMARS (на колесном) способны запускать ракеты на 40–80 и 300–500 километров соответственно. Представители украинских властей, включая Президента страны Владимира Зеленского, неоднократно заявляли о необходимости поставок этих систем для изменения соотношения сил на фронте.

Однако американская администрация в течение нескольких недель отказывалась от такого шага из-за опасений, что эти РСЗО могут быть использованы для ударов по российской территории. По словам чиновников, этот вопрос обсуждался во время двух встречах в Белом доме на прошлой неделе.

Дело в том, что с самого начала боевых действий американские власти опасаются, «не будет ли Россия рассматривать отправку всё более тяжелых вооружений на Украину как провокацию, которая может вызвать некий ответный удар против США». В частности, накануне с соответствующим по смыслу заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Помимо прочего, сомнения у администрации США вызывало и потенциальное истощение собственных запасов высокоточного оружия. Ранее аналогичные опасения высказывались перед принятием решения об отправке на Украину гаубиц М777. Впрочем, на прошлой неделе представители Пентагона встретились с гендиректором корпорации Lockheed Martin, чтобы обсудить поставки и наращивание производства РСЗО.

Кроме того, в качестве еще одной опции рассматривается предоставление Украине систем меньшей дальности. По словам официальных лиц, обучение украинских военных обращению с любым видом РСЗО займет не так много времени — около двух недель. При этом руководство Великобритании также рассматривает возможность предоставления реактивных систем, но хотело бы сделать это одновременно со Штатами.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против РФ, а также расширять поставки вооружений украинской стороне.