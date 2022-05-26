Лавров предостерег Запад от поставок на Украину оружия, способного достичь территории РФ

Поставки западными странами на Украину вооружений, способных достичь территории России, приведут к неприемлемой эскалации. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил в интервью RT Arabic.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил о том, что Запад призвал нанести поражение России на поле боя — для этого военный конфликт нужно продолжать и накачивать украинских националистов вооружениями, в том числе такими, которые могут доставать до территории РФ.

«Мы предостерегли Запад самым серьезным образом, что они уже, по сути дела, ведут прокси-войну с Российской Федерацией руками, телами, мозгами украинских неонацистов, — подчеркнул Лавров, — но это будет серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации».

Он также выразил надежду на то, что здравые умы на Западе понимают это. По словам Лаврова, «там таких еще немного осталось», передает ТАСС.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Соединенные Штаты и их союзники осудили это решение и ввели против РФ масштабные санкции и начали осуществлять поставки Киеву вооружений.