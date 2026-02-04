СМИ: Участники переговоров в Абу-Даби согласились продолжить их 5 февраля

Участники трехсторонних консультаций в Абу-Даби по завершению конфликта на Украине согласились продолжить их завтра, 5 февраля. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает ТАСС.

«Пятого февраля переговоры продолжатся, все согласны», – заявил собеседник агентства

Ранее корреспондент американского портала Axios Барак Равид написал в социальной сети Х (прежде Twitter), что «первый день мирных переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США в Абу-Даби завершился».

Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ (бывшего Главного разведывательного управления) адмирал Игорь Костюков, украинскую – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров (прежде – глава военного ведомства).

Соединенные Штаты на переговорах в ОАЭ представляют спецпосланник Президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, зять американского лидера – Джаред Кушнер и министр армии США Дэниел Дрисколл.