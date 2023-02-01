СМИ: У олигарха Коломойского проходят обыски по делу о махинациях в «Укртатнафте»

Ряд СМИ сообщают о том, что на данный момент в доме украинского олигарха Игоря Коломойского проходят обыски.

Предположительно, визит силовиков связан с махинациями в компании «Укртатнафта». Речь идет о растрате нефтепродуктов и уклонении от уплаты таможенных платежей.

Напомним, что в поле зрения российских силовиков Игорь Коломойский попал в 2014 году. Тогда бизнесмена обвинили в убийствах и незаконных методах ведения войны, а также в похищениях людей. В том же году он и глава МВД Украины Арсен Аваков были объявлены Следственным комитетом России в международный розыск.

В 2021 году стало известно, что Коломойский стал главным фигурантом «нефтяного» дела. В числе обманутых оказалась крупнейшая татарстанская нефтекомпания ПАО «Татнефть». Речь идет о присвоении 800 тысяч тонн «черного золота», ущерб следствие оценило почти в 400 млн долларов. Олиграха заочно арестовал Вахитовский районный суд Казани.